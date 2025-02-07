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10:42, 7 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о рекордном за 13 лет давлении

Синоптик Тишковец: Атмосферное давление в Москве будет рекордным за 13 лет

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В пятницу, 7 февраля, атмосферное давление в Москве будет рекордным за 13 лет. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

Барометры могут показать 774 миллиметра ртутного столба — это максимальное значение с 2012 года. Однако ждать рекордных показателей стоит ближе к 22 часам. Такая вероятность, по словам синоптика, появилась из-за усиления сибирского антициклона и выходом его «сердцевины» в Центральную Россию.

Метеоролог отметил, что показатели барометров продолжат повышаться и к концу дня могут достичь пика барической вершины и даже рекорда атмосферного давления, который держится уже 56 лет. При этом не исключено, что на следующий день он снова будет побит.

Тишковец пояснил, что с такими показателями давления москвичи как будто опустятся в шахту глубиной почти 300 метров — это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей о рекордно высоком атмосферном давлении 8 февраля. Барометры могут показать 775-776 миллиметров ртутного столба — это максимальное значение за всю историю наблюдений с 1879 года.

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