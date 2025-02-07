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21:19, 7 февраля 2025Из жизни

Черный маг купил мумии младенцев и попытался отправить их клиентам в посылках

В Таиланде черный маг попытался отправить мумии младенцев туристам и попался
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В провинции Сакэу, Таиланд, полицейские поймали владельца эзотерического магазина, который попытался отправить клиентам мумии младенцев. Об этом сообщает The Thaiger.

Останки младенцев нашли сотрудники частной логистической компании. Они наткнулись на почерневшие маленькие мумии, когда осуществляли плановую проверку посылок, и тут же позвонили в полицию. Прибывшие полицейские идентифицировали отправителя жуткой посылки как 47-летнего Чая. Тот заявил, что делал все по приказаниям 39-летнего мужчины по имени Пол.

Пол называет себя черным магом и держит магазин со странными товарами. Он признался, что купил мумии в другой тайской провинции Самутпракан за 10 тысяч батов (29 тысяч рублей). По его словам, в декабре 2024 года в его магазин приходили китайские туристы. Они заинтересовались детскими останками и вернулись к Полу в январе, предложив купить их за 30 тысяч батов (87 тысяч рублей). Им он и собирался отправить посылки, пока не попался.

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После допроса Пола полицейские начали изучать происхождение мумий. Они пытаются понять, как останки младенцев оказались у изначального продавца.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Женщину похоронили с многочисленными украшениями из бусин, а в ее грудной клетке осталось сожженное подношение богам.

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