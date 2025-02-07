Директор Эрмитажа заявил о поддержке бойцов СВО

Директор Эрмитажа Пиотровский: Мы поддерживаем бойцов СВО в период «блокады»

Директор одного из главных музеев России — Эрмитажа — Михаил Пиотровский рассказал о том, как учреждение поддерживает бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

«В Петербурге тыл, но наши ребята ходят в госпиталя к раненым. Придумываем, что музейное там сделать. Привозим ребят из госпиталей в Эрмитаж на специальные экскурсии, устраиваем концерты, участники СВО с семьями могут бесплатно приходить к нам каждый день», — сообщил Пиотровский.

Нынешнюю ситуацию с санкциями в отношении российских музеев Пиотровский назвал блокадой, с которой приходится считаться из-за политической ситуации в мире. «Люди знают, что нас надо иметь в виду. Мы как бы в изоляции, но на самом деле нет. Мы в стеклянном доме, и всем видно, что мы делаем», — объяснил Пиотровский.

Ранее сообщалось, что на Украине ввели санкции против музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа Пиотровского. Также санкции введены против главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и других сотрудников.