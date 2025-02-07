Дважды раненому участнику СВО отказали в выплате

В Тюменской области участнику СВО отказали в выплате за ранение

В Тюменской области дважды раненому участнику специальной военной операции (СВО) отказали в единовременной региональной выплате. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По информации ведомства, 43-летний мужчина дважды получил ранение в ходе боевых действий — в июне и сентябре 2024 года. Однако в предоставлении выплаты военному отказали, объяснив решение отсутствием данных о его регистрации по месту жительства в Тюменской области на момент начала СВО.

В результате проверка установила, что россиянин жил и работал в Тобольске. С этими результатами прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования. В ведомстве подчеркнули, что вопрос получения военным выплаты остается на контроле.

Ранее в Томской области раненному при выполнении боевых задач участнику СВО отказали в операции, запросив медицинские документы и направления. В результате мужчине пришлось обращаться в прокуратуру, которая добилась проведения хирургической процедуры.