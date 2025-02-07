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17:46, 7 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Решившему запретить аборты губернатору напомнили о неудаче СССР

Гинеколог Ерофеева напомнила Филимонову о неудаче с запретом абортов в СССР
Ольга Галковская
Ольга Галковская (Заместитель руководителя отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Полный запрет абортов, который предложил принять в Вологодской области губернатор Георгий Филимонов, действовал в СССР с 1936 по1955 год и не принес желаемых результатов. О неудаче советских властей с запретом абортов Филимонову напомнила акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

«И к чему это привело? Был очень незначительный всплеск рождаемости, но могут ли те дети, которые родились вынужденно, под влиянием ограничений со стороны государства быть счастливыми и здоровыми? Счастливыми и здоровыми рождаются дети в ситуации, когда люди поддерживают, уважают друг друга и хотят совместно воспитывать ребенка», — отметила Ерофеева.

По ее словам, подобные запреты всегда приводят к печальным последствиям, поскольку «от абортов невозможно избавиться — они были, есть и будут». И если запретить проводить искусственное прерывание беременности в рамках системы здравоохранения, то женщины начнут делать аборты подпольно.

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О планах обсудить полный запрет абортов в Вологодской области ее глава Георгий Филимонов объявил 7 февраля. Он добавил, что к обсуждению хотят привлечь директоров и главврачей, а также акционеров частных медицинских организаций. Кроме того, Филимонов, получивший известность благодаря резонансному сухому закону, указал на то, что запрет абортов является результатом совместной работы «с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви».

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