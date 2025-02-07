Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:05, 7 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла масштабную систему взяток в Госжилнадзоре российского региона

В Башкирии ФСБ выявила сотрудников Госжилнадзора, получавших крупные взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Башкирии сотрудники УФСБ выявили группу высокопоставленных чиновников Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору (Госжилнадзора), которые систематически получали взятки в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В отношении фигурантов возбуждено 15 уголовных дел по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и особо крупном размерах), ч. 1 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в значительном размере»), части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере») и три уголовных дела в отношении представителей коммерческих организаций по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

По данным правоохранителей, члены преступной группы, в которую входили председатель Госжилнадзора, три руководителя отделов и два ответственных за строительный надзор специалиста, систематически получали незаконное денежное вознаграждение от представителей региональных организаций-застройщиков. Они получали деньги за беспрепятственное подписание и выдачу положительных заключений о соответствии построенных ими объектов проектной документации.

По информации официального представителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгения Каневского, часть полученных денег инспекторы передавали через начальника организационно-контрольного отдела председателю Госкомитета республики. Суммы взяток варьировались от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

По ходатайству следователя двоим строительным инспекторам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, начальнику организационно-контрольного отдела — в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина по подозрению в хищении денежных средств в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      Китай выразил сожаление из-за решения Панамы

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Названы регионы России с подешевевшими «однушками»

      В Москве спасли утку

      Зеленский уволил ответственного за развитие армии генерала ВСУ

      Взятие под контроль Дзержинска объяснили

      Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение

      Российские врачи в третий раз предстанут перед судом за убийство младенца

      Жуткого морского черта заметили у Канарских островов и первый раз сняли на видео днем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше