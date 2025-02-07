Генштаб заявил о наступлении ВС РФ почти на всех направлениях в зоне СВО

Председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил России (ВС РФ) — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин заявил, что российские военные ведут наступление почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил в интервью газете «Красная звезда».

Трушин рассказал, что добиться продвижения ВС РФ удалось благодаря коррективам, которые внесли в способы ведения боевых действий.

«Прежде всего это касается вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления», — уточнил он.

В том же интервью Трушин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России стали результативнее вести борьбу с западными ракетами типа Storm Shadow и ATACMS. По его словам, российские военные сбивают вражеские дроны в более широком диапазоне высот и скоростей.