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01:29, 7 февраля 2025Россия

Российские силы ПВО стали эффективнее противостоять Storm Shadow и ATACMS

Генштаб: Силы ПВО России стали эффективнее противостоять Storm Shadow и ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Attila Husejnow / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России стали результативнее вести борьбу с западными ракетами. Об этом заявил замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин, пишет «Красная звезда».

По его словам, благодаря работе российских ученых и инженеров удалось повысить эффективность высокоточных средств поражения. Он добавил, что несмотря на активное применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), результативность оружия составляет не менее 90 процентов.

«Другим ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS», — подчеркнул он. Генерал-полковник добавил, что российские военные сбивают вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей.

В ночь на вторник, 4 февраля, ВСУ выпустили ракету по территории России. Украина для удара использовала управляемую ракету большой дальности «Нептун». Ее сбили средства ПВО над Азовским морем.

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