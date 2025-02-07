Глава МИД Польши призвал ЕС создать банк перевооружения по одной причине

Сикорский: ЕС необходимо создать банк перевооружения для сдерживания России

Европейскому союзу (ЕС) следует рассмотреть идею создания «банка перевооружения» для сбора средств, необходимых для наращивания своего оборонного потенциала и сдерживания России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Euronews.

«Есть новая идея, которая мне нравится: банк перевооружения (...) В этом и заключается суть обороны. Вы наращиваете свои оборонительные возможности против того, чего вы в любом случае не хотите, чтобы произошло. Это как подготовка к пандемии. Это страховой полис», — сказал он.

Сикорский отметил, что банк может следовать шаблону, установленному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который был основан после окончания холодной войны для содействия развитию бывших коммунистических стран.

Как отмечает издание, в течение ближайшего десятилетия блоку необходимо инвестировать дополнительно 500 миллиардов евро для увеличения военного производства и покрытия своих оборонных потребностей.

По словам главы польского МИД, среди рассматриваемых вариантов также должно быть увеличение взносов государств-членов в бюджет ЕС, перераспределение существующих фондов ЕС, перераспределение неизрасходованных фондов ЕС и выпуск коллективных долговых обязательств.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Евросоюз показать силу в отношениях с США. Он уточнил, что Европа должна продемонстрировать много здорового рассудка, спокойствия, ответственности.