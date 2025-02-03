Премьер Польши призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США

Туск: Евросоюз должен продемонстрировать силу и достоинство в отношениях с США

Европейский союз (ЕС) должен продемонстрировать силу и достоинство в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Польское телевидение.

«Мы имеем дело с нетипичной ситуацией, с серией неожиданностей со стороны ближайшего союзника. Европа должна продемонстрировать много здорового рассудка, спокойствия, ответственности», — сказал он.

Туск уточнил, что перспектива введения Вашингтоном пошлин на импорт товаров из Евросоюза является тотальным недопониманием. «Это был бы один из ужаснейших парадоксов, если бы мы сейчас как союзники вошли в совершенно бессмысленный [таможенный] конфликт. Я надеюсь, что (...) дружественная, но твердая позиция Европейского союза, может быть, дойдет до американской администрации», — отметил премьер.

По словам главы польского парламента, он также будет убеждать других лидеров ЕС не ограничивать финансирование закупок американского вооружения «не для того, чтобы к кому-либо подлизываться в Вашингтоне», а исходя из приоритета безопасности.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые союзники США устают от американской власти, в то время как Вашингтон устает от своих союзников. Он отметил, что европейцы наконец-то поняли, что их безопасность — это не услуга, предоставляемая США.