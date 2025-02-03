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10:59, 3 февраля 2025Мир

Глава МИД Польши заявил об усталости США и их союзников друг от друга

Глава МИД Польши Сикорский: США и их союзники устают друг от друга
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Некоторые союзники США устают от американской власти, в то время как Вашингтон устает от своих союзников. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в статье для The New York Times (NYT).

«В то время как некоторые союзники устают от американской власти, американцы, похоже, устают от своих союзников. На протяжении многих лет — в свой первый президентский срок и во время недавней предвыборной кампании — президент Дональд Трамп ясно давал понять, что Америка для него на первом месте, и неоднократно напоминал другим членам НАТО, что альянс — это не бесплатная услуга», — написал он.

Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что европейцы наконец-то поняли, что их безопасность — это не услуга, предоставляемая США, а начинается с них самих. Он отметил, что независимость европейской безопасности необязательно должна быть несовместима с тесным сотрудничеством с Вашингтоном. «В идеальном мире — в более безопасном мире — будет и то и другое», — заключил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал скептицизм по поводу отправки войск на Украину. По его словам, Варшава постоянно помогает Киеву, но ей необязательно отправлять туда свои войска.

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