Президент Польши высказался об отправке войск на Украину

Дуда: Польша будет помогать Украине, но ей необязательно размещать там войска

Президент Польши Анджей Дуда поддержал скептицизм премьер-министра страны Дональда Туска по поводу отправки войск на Украину в составе западных сил, развернутых для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью для Financial Times (FT).

По словам польского лидера, Варшава «постоянно помогает» Украине, поставляет ей оружие, а также выступает в качестве логистического центра для военной и гуманитарной помощи. Однако он отметил, что Польша также «наиболее подвержена потенциальным российским атакам».

«Мы будем помогать Украине и в дальнейшем, потому что это необходимо. Нам необязательно размещать там свои войска», — сказал Дуда.

Ранее Дуда заявил, что Варшава должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что если администрация президента США Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие страны, то присутствие Польши было бы в интересах Киева.