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11:47, 7 февраля 2025Бывший СССР

Грузинский премьер высказался о нездоровых отношениях с ЕС

Кобахидзе: Причиной нездоровых отношений Грузии с ЕС является политика Евросоюза
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jay Kogler / Globallookpress.com

Причиной нездоровых отношений Грузии с Европейским Союзом (ЕС) является политика европейских бюрократов в отношении республики. Об этом телеканалу Euronews заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, Тбилиси не устраивает нынешнее состояние отношений с Брюсселем. Он подчеркнул, что Грузия заинтересована в здоровых отношениях с Евросоюзом, однако на данный момент руководство страны их не видит.

«Нынешнее состояние наших отношений для нас неприемлемо. Мы заинтересованы в здоровых отношениях с ЕС, которых на данном этапе мы не видим. Но мы убеждены, что причиной этого является не политика Грузии, а политика европейской бюрократии в отношении Грузии», — сказал он.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз в лицемерии на фоне отмены организацией безвизового режима для грузинских дипломатов. Он напомнил, что соответствующее соглашение было подписано между ЕС и Грузией в 2010 году, во время правления Михаила Саакашвили.

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