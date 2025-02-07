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09:38, 7 февраля 2025Ценности

Инстасамка показала ягодицы крупным планом во время занятий спортом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, позанималась спортом в облегающем наряде. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,4 миллиона подписчиков.

24-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале в белых легинсах и голубой кофте на молнии с длинными рукавами. При этом она отказалась от бюстгальтера, и наряд подчеркнул особенности фигуры. Кроме того, артистка уложила волосы в пучок и взяла в руки стакан с водой и лимоном.

В то же время знаменитость продемонстрировала ягодицы крупным планом на фото и видео, во время выполняя упражнений на коврике для фитнеса.

В декабре фото Инстасамки в облегающих лосинах высмеяли в сети фразой «как это развидеть».

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