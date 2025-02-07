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16:41, 7 февраля 2025Ценности

Известный бренд выпустил кольцо-соску с бриллиантом ко Дню святого Валентина

Бренд MSCHF выпустил кольцо-соску с бриллиантом ко Дню святого Валентина
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: licktherock.com

Известный американский бренд MSCHF выпустил необычное украшение ко Дню святого Валентина. Соответствующий товар появился в интернет-магазине марки.

Речь идет о выполненном в виде соски кольце из стерлингового серебра с искусственным бриллиантом весом 0,75 карата внутри конфеты Rock Candy. Предполагается, что обладатель должен рассосать леденец, чтобы добраться до драгоценного камня.

Согласно информации на сайте, лакомство представлено в трех вкусах, а в его составе присутствуют сахар, вода, светлый кукурузный сироп и ароматизаторы.

В феврале 2023 года сообщалось, что огромные ботинки Astro Boy Boots, которые появились в ассортименте американского бренда MSCHF, стали мемом в социальных сетях.

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