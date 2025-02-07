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06:57, 7 февраля 2025Мир

Япония заявила о приверженности политике заключения мирного договора с РФ

Премьер-министр Исиба: Япония настроена на мирный договор с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сигэру Исиба

Сигэру Исиба. Фото: Yoshio Tsunoda / Global Look Press

Япония настроена на мирный договор с Россией, заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба, пишет ТАСС.

По его словам, Токио считает отсутствие такого документа спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным фактом.

«Правительство привержено решению проблемы принадлежности четырех северных островов и заключению мирного договора», — подчеркнул он. Политик признал, что ситуация в отношениях двух стран по-прежнему тяжелая.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о невозможности вернуться к обсуждению мирного договора с Японией в ближайшее время.

Условием заключения соглашения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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