В МИД России оценили вероятность возвращения к обсуждению мирного договора с Японией

Руденко заявил о невозможности вернуться к обсуждению мирного договора с Японией

Японское правительство после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года встало на путь последовательного демонтажа российско-японских отношений. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет газета «Известия».

Он напомнил, что Токио ввел против Москвы 25 пакетов санкций. В Японии развивается русофобия, у границ России совместно с США и другими странами НАТО наращивается провокационная военная активность, отметил дипломат.

«В таких условиях не видим возможности для возобновления переговоров с Токио о заключении основополагающего документа, который был призван стать базой для долгосрочных добрососедских отношений», — оценил он вероятность диалога.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока Япония придерживается недружественного России курса, мирный договор невозможен.