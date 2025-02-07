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00:26, 7 февраля 2025Мир

В МИД России оценили вероятность возвращения к обсуждению мирного договора с Японией

Руденко заявил о невозможности вернуться к обсуждению мирного договора с Японией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Японское правительство после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года встало на путь последовательного демонтажа российско-японских отношений. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет газета «Известия».

Он напомнил, что Токио ввел против Москвы 25 пакетов санкций. В Японии развивается русофобия, у границ России совместно с США и другими странами НАТО наращивается провокационная военная активность, отметил дипломат.

«В таких условиях не видим возможности для возобновления переговоров с Токио о заключении основополагающего документа, который был призван стать базой для долгосрочных добрососедских отношений», — оценил он вероятность диалога.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока Япония придерживается недружественного России курса, мирный договор невозможен.

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