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17:12, 24 января 2025Мир

В МИД России оценили возможность заключения с Японией мирного договора

МИД: пока Токио придерживается недружественного курса, мирный договор невозможен
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Zhang Xiaoyu / Reuters

Пока Япония придерживается недружественного России курса, мирный договор невозможен. Об этом сообщается в ответах на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы российского МИД Сергея Лаврова, передает ТАСС.

«С начала специальной военной операции в 2022 году власти Японии выбрали откровенно недружественный курс в отношении России: увеличиваются пакеты нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения (...) оказывается прямая материально-техническая помощь Украине», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России подчеркнули, что «в данной обстановке Москва не видит никакой возможности» начинать с Токио диалог о заключении договора, который бы создал фундамент для «долгосрочных и добрососедских отношений» обеих стран.

Ранее японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на то что отношения стран переживают тяжелые времена.

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