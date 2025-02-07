Кадыров показал кадры уничтожения живой силы ВСУ

Кадыров опубликовал кадры уничтожения живой силы ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«В ходе аэроразведки с применением БПЛА наши бойцы выявили передвижение живой силы укронатовских фашистов», — написал Кадыров.

По его словам, координаты были переданы расчету артиллерии, которые нанесли удар из гаубицы Д-30 снарядами 122 миллиметра.

Ранее Кадыров показал двух пленных бойцов и обратился к украинцам. На представленном ролике командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов побеседовал с военнопленными ВСУ Петро и Денисом. Оба отметили гуманное к ним отношение с российской стороны.