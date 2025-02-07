Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:20, 7 февраля 2025Бывший СССР

Кадыров показал кадры уничтожения живой силы ВСУ

Кадыров опубликовал кадры уничтожения живой силы ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«В ходе аэроразведки с применением БПЛА наши бойцы выявили передвижение живой силы укронатовских фашистов», — написал Кадыров.

По его словам, координаты были переданы расчету артиллерии, которые нанесли удар из гаубицы Д-30 снарядами 122 миллиметра.

Ранее Кадыров показал двух пленных бойцов и обратился к украинцам. На представленном ролике командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов побеседовал с военнопленными ВСУ Петро и Денисом. Оба отметили гуманное к ним отношение с российской стороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Перечислены популярные мифы относительно ПК-гейминга

      Мужчина заселился в отель и обнаружил в номере часть настоящего самолета

      Появились подробности об устроившем ДТП со скорой помощью в Белгороде военном

      Самого юного в России осужденного отправили в ШИЗО

      Шольц поделился откровениями о шоколадной пасте Nutella

      Главу дирекции парков и скверов российского города задержали за миллионный ущерб бюджету

      Расходы на ремонт заброшенного замка Пугачевой оценили

      В аэропорту Санкт-Петербурга начали отменять рейсы из-за аномального атмосферного давления

      МИД России ответил на угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше