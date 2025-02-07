Китай выразил сожаление из-за решения Панамы выйти из инициативы Пояс и путь

Китай выразил «глубокое сожаление» из-за решения Панамы выйти из инициативы «Пояс и путь» после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости установить контроль над межокеанским каналом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

«Китай выступает решительно против действий США, которые путем давления и принуждения пытаются очернить и подорвать сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы не продлевать действие меморандума о взаимопонимании», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.