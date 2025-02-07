Коза Оксаны Самойловой покаталась на Bugatti

Коза Оксаны Самойловой по кличке Мими покаталась на люксовом автомобиле Bugatti

Коза российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой покаталась на люксовом автомобиле. Соответствующие кадры появились в сторис на странице бизнесвумен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя инфлюэнсерша запечатлела питомицу по кличке Мими на фоне бежевой машины французской марки Bugatti. Животное позировало в черной толстовке и с массивной золотистой цепью на шее. «Самая успешная коза в мире сегодня каталась на Bugatti. Ну а почему бы и да», — отметила автор поста.

Также Самойлова продемонстрировала свой розовый автомобиль с наклейкой на стекле с изображением козы с розовым бантом и показала, как ее питомица лежит на пледе на заднем сиденье. «Все всегда спрашивают, как Мими ездит в машине. Она вот так разваливается и поехала. Причем я ей предлагала впереди ехать, но она выбирает сзади лежать», — заявила блогерша.

В октябре 2024 года Оксана Самойлова также нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей.