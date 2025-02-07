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13:10, 7 февраля 2025Ценности

Коза Оксаны Самойловой покаталась на Bugatti

Коза Оксаны Самойловой по кличке Мими покаталась на люксовом автомобиле Bugatti
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @samoylovaoxana

Коза российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой покаталась на люксовом автомобиле. Соответствующие кадры появились в сторис на странице бизнесвумен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя инфлюэнсерша запечатлела питомицу по кличке Мими на фоне бежевой машины французской марки Bugatti. Животное позировало в черной толстовке и с массивной золотистой цепью на шее. «Самая успешная коза в мире сегодня каталась на Bugatti. Ну а почему бы и да», — отметила автор поста.

Также Самойлова продемонстрировала свой розовый автомобиль с наклейкой на стекле с изображением козы с розовым бантом и показала, как ее питомица лежит на пледе на заднем сиденье. «Все всегда спрашивают, как Мими ездит в машине. Она вот так разваливается и поехала. Причем я ей предлагала впереди ехать, но она выбирает сзади лежать», — заявила блогерша.

В октябре 2024 года Оксана Самойлова также нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей.

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