Кудрявцева отреагировала на сообщение о применении насилия к няне

Кудрявцева пригрозила судом авторам сообщения о том, что она ударила няню дочери

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на появившееся в СМИ и Telegram-каналах сообщение о том, что она якобы применила физическое насилие к няне своей дочери. Комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, телезвезда также пригрозила судом авторам таких публикаций.

Кудрявцева назвала статьи о том, что она якобы ударила няню своего ребенка по лицу, чушью и бредом. Телеведущая также заверила, что хорошо относится к няням дочери.

Кроме того, телезвезда объявила о планах подать в суд из-за недостоверной новости. «По сути, любой может написать все что угодно, и ему за это ничего не будет. Так не пойдет!» — добавила она.

Сообщение о том, что Кудрявцева якобы ударила няню дочери, появилось в Telegram-канале «Свита Короля». «По словам няни, она всего лишь сделала замечание Лере, чтобы та не материлась в присутствии ребенка. 53-летняя Кудрявцева разозлилась, ударила женщину по лицу и сказала: "Знай свое место, дрянь!"», — говорится в публикации. Кроме того, эту информацию опубликовал портал Lisa.ru.

Ранее стало известно, что Кудрявцева попала в список российских звезд, пострадавших от мошенников. Уточнялось, что, помимо ведущей, жертвами злоумышленников стали политик Ирина Хакамада, писатель Эдвард Радзинский, певец и депутат Госдумы Дмитрий Певцов и не только.