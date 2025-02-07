Лидер группировки киллеров избежал суда в российском регионе

Лидер тагильской банды «Герат-Урал» Селезнев уехал на СВО и избежал суда

Лидер разгромленной нижнетагильской организованной преступной группы (ОПГ) Андрей Селезнев, обвиняемый в заказных расправах, заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает Ura.ru.

После получения ходатайства от военного комиссара суд приостановил дело 60-летнего Селезнева. Уточняется, что от уголовной ответственности он не освобожден — дело будет приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления.

Сообщается, что в 90-е Селезнев возглавлял группировку, которая по большей части состояла из ветеранов войны в Афганистане. Ее члены занимались отмыванием денег.

В 2001 году правоохранители разгромили ОПГ, Селезнева и других членов банды обвинили в создании преступной группировки, бандитизме, вымогательствах и расправах. Лидер получил 7,5 года колонии. Однако в 2023 году следствию удалось собрать доказательства его причастности к расправам над двумя криминальными авторитетами, главой фирмы, торговавшей металлами, и начальником его службы безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ярославле пятеро участников ОПГ получили сроки до 14 лет за сбыт оружия.