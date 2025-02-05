В российском городе осудили занимавшихся сбытом оружия пятерых участников ОПГ

В Ярославле пятеро участников ОПГ получили сроки до 14 лет за сбыт оружия

В Ярославле Красноперекопский районный суд приговорил пятерых участников межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ) к срокам до 14 лет лишения свободы за незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Ярославской области.

По данным правоохранителей, фигуранты занимались незаконной деятельностью на территории Ярославской, Московской и Ивановской областей. Перед судом предстали пятеро фигурантов — 1968, 1975, 1983, 1984 и 1987 годов рождения. Суд признал виновными организаторов преступной группы. Так, четверо подсудимых получили от 10,5 до 14 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Пятый фигурант получил пять лет лишения свободы условно.

По информации УФСБ России, из незаконного оборота изъято 23 единицы огнестрельного оружия, в том числе четыре автомата, карабин с приспособлением для бесшумной стрельбы, восемь пистолетов и револьверов с восстановленными боевыми свойствами, пистолет-пулемет, девять охотничьих карабинов и ружей, самодельное стреляющее устройство, более 3,5 тысяч патронов различного калибра, около трех килограммов пороха, основные части и комплектующие оружия и семь приспособлений для бесшумной стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Хакасии сотрудники ФСБ вскрыли сеть подпольных оружейных мастерских.