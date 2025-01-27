ФСБ вскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в российском регионе

В Хакасии ФСБ вскрыла сеть подпольных оружейных мастерских

В Хакасии сотрудники ФСБ вскрыли сеть подпольных оружейных мастерских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, к незаконному обороту оружия причастны трое россиян. Один из них организовал на работе мастерскую для изготовления основных частей огнестрельного оружия, которое потом предавал подельнику. Тот занимался переделкой охолощенного оружия под стрельбу боевыми патронами. Оружие и взрывчатые вещества хранились в доме третьего фигуранта.

Всего ФСБ изъяла у мужчин шесть единиц оружия, среди которых были АК-47, и более 240 боеприпасов разного калибра и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Задержанные признали вину.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области задержали организаторов подпольной оружейной мастерской.