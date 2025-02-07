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17:26, 7 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко стал популярным среди русскоязычных в одной стране ЕС как «хороший хозяин»

LSM: Русскоязычные жители Латвии положительно относятся к Лукашенко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Русскоязычные жители Латвии положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Это следует из опроса, которое публикует местное издание LSM.

По информации издания, популярность Лукашенко обусловлена желанием русскоязычных латышей увидеть у власти «твердую руку». Кроме того, президент имеет образ «хорошего хозяина», имея в виду его постоянную деятельность в аграрном секторе. Положительное отношение к белорусскому лидеру также объясняется малой популярностью деятельности белорусской оппозиции.

Всего в Латвии примерно проживает около 20 процентов русскоязычных граждан республики. При этом среди не русскоязычного большинства Лукашенко продолжает ассоциироваться с диктатурой.

Ранее в соседней Литве прекратили изготовление паспортов оппозиции Белоруссии. Произошло это после критики местных властей данной инициативы. После протестов 2020 года оппозиция эмигрировала туда.

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