Лукашенко стал популярным среди русскоязычных в одной стране ЕС как «хороший хозяин»

LSM: Русскоязычные жители Латвии положительно относятся к Лукашенко

Русскоязычные жители Латвии положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Это следует из опроса, которое публикует местное издание LSM.

По информации издания, популярность Лукашенко обусловлена желанием русскоязычных латышей увидеть у власти «твердую руку». Кроме того, президент имеет образ «хорошего хозяина», имея в виду его постоянную деятельность в аграрном секторе. Положительное отношение к белорусскому лидеру также объясняется малой популярностью деятельности белорусской оппозиции.

Всего в Латвии примерно проживает около 20 процентов русскоязычных граждан республики. При этом среди не русскоязычного большинства Лукашенко продолжает ассоциироваться с диктатурой.

Ранее в соседней Литве прекратили изготовление паспортов оппозиции Белоруссии. Произошло это после критики местных властей данной инициативы. После протестов 2020 года оппозиция эмигрировала туда.