В Литве перестали выпускать паспорта белорусской оппозиции после критики властей

В Литве прекратили изготовление паспортов оппозиции Белоруссии после критики местных властей. Об этом пишет местное издание 15min со ссылкой на выпускающую компанию.
«Мы прекращаем сотрудничество с общественным учреждением Belarus Passport Center (инициаторы идеи о паспортах оппозиции Белоруссии — прим. «Ленты.ру») и изготовление этого непризнанного белорусского паспорта», — заявили в компании.
Это произошло после критики идеи об альтернативных паспортах Белоруссии со стороны политиков Литвы. Инициатором идеи является экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Ранее в генеральной прокуратуре Литвы пригрозили тюрьмой за изготовление паспорта оппозиции Белоруссии. «Изготовление поддельного паспорта или использование заведомо поддельного паспорта влечет за собой уголовную ответственность», — заявили в ведомстве.