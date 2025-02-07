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12:42, 7 февраля 2025Россия

Мать забросанного гранатами российского штурмовика осталась без выплат

Депутат Иванов: Мать российского штурмовика месяцами не могла получить выплаты
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мать забросанного гранатами и не выжившего российского штурмовика из отряда «Шторм Z» на несколько месяцев осталась без выплат. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов.

Как рассказал парламентарий, последний бой штурмовика Сергея Ч. был очень ожесточенным, и шанса выжить у него не было. «Враг забросал химическими гранатами, затем боевыми, атаковал рой дронов», — приводит Иванов рассказ сослуживцев военнослужащего. После того боя штурмовика признали пропавшим без вести, и лишь решение суда помогло установить факт смерти бойца.

Из-за бюрократических проволочек мать военного восемь месяцев не могла получить выплаты по смерти, кроме того, еще восемь месяцев ей не поступало денежное довольствие за тот период, когда военный был объявлен пропавшим без вести. Депутат сообщил, что лишь после его обращения в прокуратуру удалось выяснить, что документы на выплаты «таинственно затерялись».

В итоге прокуратура взяла на контроль все выплаты, которые должна получить россиянка за сына.

Ранее сообщалось, что отца участника СВО лишили выплат из-за одной детали из его прошлого.

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