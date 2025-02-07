Меркель оценила решение продолжать покупку газа из России после 2014 года

Меркель назвала правильным решение покупать российский газ после 2014 года

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение продолжать покупку газа из России после 2014 года. Об этом она высказалась на мероприятии газеты Die Zeit, ее слова приводит ТАСС.

Меркель назвала правильным решение приобретать российский газ после 2014 года. «Я бы сказала, что я сделала то, что было возможно для меня в то время», — отметила она.

Экс-канцлер Германии напомнила, что подробно написала о российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в своей книге. Она подчеркнула, что «не было ошибкой еще несколько лет получать дешевый газ». При этом Меркель призвала странам Европы держаться вместе на фоне ситуации в мире.

Ранее Меркель одобрила разрыв энергетических отношений Германии и России. По ее словам, Украина не выступала против газовых поставок из России в Европу.