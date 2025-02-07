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11:03, 7 февраля 2025Россия

Минздрав разъяснил введение обязательной отработки для выпускников медвузов

Минздрав: Студенты медвузов сами смогут выбирать регион и место для отработки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минздрав России разработал проект, согласно которому всех выпускников медицинских вузов будут отправлять на обязательные отработки в медорганизации, которые работают по системе ОМС. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, предлагается дать выпускникам право выбирать регион и место работы для обязательной отработки при наличии там вакантных мест. В случае, если студенты-выпускники, которые учились на бюджетной форме обучения, откажутся от отработки, им будет грозить штраф.

Выбирать медорганизацию для отработки не смогут студенты, которые обучались по договору целевого обучения — в этом случае медработник должен устроиться в организацию в соответствии с заключенным ранее договором.

«Минздравом России не рассматривается модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

О том, что выпускников российских медвузов захотели отправить на обязательную отработку, стало известно 5 февраля. Как писал «Коммерсантъ», в Минздраве предлагают обязать студентов вузов отработать в государственных и частных клиниках минимум три года, а учащихся колледжей — два года. Выпускники, как утверждалось, должны будут трудоустроиться в течение года после окончания учебы — в противном случае им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.

ЖЗЛ
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