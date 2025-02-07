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11:42, 7 февраля 2025Культура

Мошенники выманили 9 миллионов рублей у балетмейстера Мариинского театра

Советская балерина Габриэла Комлева отдала мошенникам 9 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, злоумышленники, которые представились правоохранителями, связались с 86-летней народной артисткой СССР осенью 2024 года. Они убедили Комлеву в том, что ее деньги надо «спасать».

Затем, пишет канал, советская балерина сняла накопления и в ноябре передала их мошенникам у памятника композитору Николаю Римскому-Корсакову. Позже балетмейстер поняла, что была обманута злоумышленниками и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ноябре народный артист СССР балетмейстер Олег Виноградов стал жертвой мошенников.

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