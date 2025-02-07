Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: 7 февраля в Москве ожидается облачная погода без осадков

Переменная облачность без осадков установится в Москве в пятницу, 7 февраля. Об этом жителям и гостям столичного региона рассказали специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте организации.

Днем температура воздуха в столице задержится в диапазоне от минус 2 до 0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 8. По области ожидается дневная температура на уровне минус 5-0 градусов, ночная — до минус 10.

Синоптики также прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление составит 774-776 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали, как пережить рекордно высокое давление, которое ожидается в выходные, 8 и 9 февраля. Врач-терапевт Андрей Кондрахин посоветовал в эти дни не напрягаться и отказаться от кофе.