Москвичам назвали способы пережить рекордно высокое давление

Врач Кондрахин: В дни рекордно высокого давления лучше отказаться от кофе

В дни рекордно высокого атмосферного давления, 8 и 9 февраля, жителям Москвы лучше не напрягаться и отказаться от кофе. Способы пережить этот период без влияния на самочувствие назвал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист отметил, что такого диагноза, как метеозависимость, не существует, однако люди действительно реагируют на разные отклонения в природе. Человек без хронических заболеваний вряд ли заметит изменение атмосферного давления, уточнил Кондрахин.

«Люди, у которых есть заболевания сердца, легких, иные хронические болезни, могут почувствовать себя плохо из-за изменения атмосферного давления», — рассказал врач. В такие дни им нужно снять с себя нагрузку — не напрягаться ни психически, ни физически.

Кроме того, не стоит пить много жидкости, так как она может дать дополнительную нагрузку на сердце. Также стоит отказаться от любых «стимуляторов» — например, от кофе. «Когда атмосферное давление повышается, мы, как правило, снижаем артериальное давление и выравниваем эту разницу. Но у людей с заболеваниями сердца она может проявиться в обратном направлении», — пояснил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 8 февраля атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким. Барометры могут показать 775-776 миллиметров ртутного столба — это максимальное значение за всю историю наблюдений с 1879 года.