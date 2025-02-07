Москвичам пообещали аномальную погоду

Синоптик Позднякова: 10-16 февраля температура в Москве будет превышать норму

Аномальная погода ожидается в столице на следующей неделе. Своим прогнозом с телеканалом «Москва 24» поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, с 10 по 16 февраля температура в мегаполисе превысит климатическую норму. В начале недели воздух прогреется на 2-3 градуса выше средних значений февраля, а к концу — аномалия достигнет 4 градусов. Тем не менее в Москве будет ощущаться легкий морозец. Днем столбики термометров достигнут отметки в минус 3 градуса, а ночью похолодает до минус 7 градусов.

В середине недели метеоролог ожидает слабый плюс, но к концу недели температура вернется к минусовым значениям. В субботу и воскресенье, 15-16 февраля, похолодает до минус 6 градусов днем и минус 9 градусов ночью.

Позднякова прогнозирует переменную облачность без осадков. Снегопадов не ожидается и в выходные, 8-9 февраля. Днем температура составит от минус 1 до минус 6 градусов, а ночью воздух остынет до 10 градусов ниже нуля.

Теплую и солнечную погоду на выходных обещает москвичам синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Вместе с тем в регионе резко повысится атмосферное давление. В субботу оно может достигнуть 777 миллиметров ртутного столба — максимума за всю историю наблюдений.