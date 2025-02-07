Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 7 февраля 2025Экономика

Москвичам пообещали аномальную погоду

Синоптик Позднякова: 10-16 февраля температура в Москве будет превышать норму
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Аномальная погода ожидается в столице на следующей неделе. Своим прогнозом с телеканалом «Москва 24» поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, с 10 по 16 февраля температура в мегаполисе превысит климатическую норму. В начале недели воздух прогреется на 2-3 градуса выше средних значений февраля, а к концу — аномалия достигнет 4 градусов. Тем не менее в Москве будет ощущаться легкий морозец. Днем столбики термометров достигнут отметки в минус 3 градуса, а ночью похолодает до минус 7 градусов.

В середине недели метеоролог ожидает слабый плюс, но к концу недели температура вернется к минусовым значениям. В субботу и воскресенье, 15-16 февраля, похолодает до минус 6 градусов днем и минус 9 градусов ночью.

Позднякова прогнозирует переменную облачность без осадков. Снегопадов не ожидается и в выходные, 8-9 февраля. Днем температура составит от минус 1 до минус 6 градусов, а ночью воздух остынет до 10 градусов ниже нуля.

Теплую и солнечную погоду на выходных обещает москвичам синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Вместе с тем в регионе резко повысится атмосферное давление. В субботу оно может достигнуть 777 миллиметров ртутного столба — максимума за всю историю наблюдений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      Названо количество модернизированного на основе СВО вооружения

      Индия отменила контракт по поставке БПЛА с компонентами из Китая

      Подготовка внучки бывшего мэра Самары к расправе над родственниками попала на видео

      В Белгороде в аварии со скорой и BMW погибли два фельдшера

      Глава ЕК анонсировала увеличение оборонных расходов ЕС

      Появились подробности о погибших в ДТП с военными на джипе белгородских медиках

      Журналиста Панюшкина признали иноагентом

      Канье Уэст намекнул на увольнение Рубчинского из-за его недовольства скандалом на «Грэмми»

      Китай выразил сожаление из-за решения Панамы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше