Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ильин: 8 и 9 февраля в Москве будут теплыми и солнечными

Предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, в Москве и области будут теплыми и солнечными. О погоде в конце недели рассказал жителям столичного региона синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

Московская область в выходные попадет в центр антициклона, атмосферное давление сильно повысится. В субботу оно может достигнуть максимума за всю историю наблюдений — 777 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам метеоролога, солнце задержится в столице на всю пятницу и выходные. В ночь на 8 февраля столбики термометров опустятся до минус 6-9 градусов Цельсия, а днем покажут минус 1-3 градуса. При этом ожидается слабый ветер, направление которого будет меняться.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 7 февраля в атмосферное давление в Москве может побить 13-летний рекорд. Барометры к концу дня могут показать 774 миллиметра ртутного столба — это максимальное значение с 2012 года.