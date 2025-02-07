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17:34, 7 февраля 2025Путешествия

На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Анапы объявили штормовое предупреждение с 7 по 9 февраля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На территории Анапы объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному российскому курорту опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, с 7 по 9 февраля в городе ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду, а волны могут подняться до 3,5 метра. Возможно быстрое обледенение судов.

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В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. Спасатели призвали людей сделать запас воды, пищи и медикаментов, подготовить фонарик, керосиновую лампу, свечу, походную плитку и приемник на батарейках.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. По данным МЧС, до 9 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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