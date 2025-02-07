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14:58, 7 февраля 2025Бывший СССР

На Украине опровергли неудачный запуск «Орешника»

Центр стратегических коммуникаций Украины опроверг неудачный запуск «Орешника»
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikipedia.org

Сообщения о якобы неудачном запуске 6 февраля Вооруженными силами (ВС) России баллистической ракеты средней дальности «Орешник» являются ложью. С таким заявлением выступил Центр стратегических коммуникаций (ЦСК) при министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины в своем Telegram-канале.

«Официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны России», — подчеркнули в ведомстве.

ЦСК опроверг сообщение Forbes о якобы неудачном пуске «Орешника» ВС России по Киеву 6 февраля. Подчеркивается, что материал основан на допущениях украинского блогера и военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилла Сазонова, а сам Сазонов указывал на неточные сведения в исходной публикации. Ведомство добавило, что сообщения о якобы падении ракеты на территории России не соответствуют действительности.

Ранее волонтер ВСУ Тарас Чмут рассказал о деморализующем воздействии «Орешника». По его словам, главной особенностью ракеты является именно то, что украинские военные ничего не могут противопоставить этой ракете.

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