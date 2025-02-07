Назван самый дорогой город России для перелетов

В АТОР назвали авиаперелеты из Новосибирска самыми дорогими в России

В марте 2025 года стоимость авиабилетов из Новосибирска в крупнейшие аэропорты России будет самой высокой по сравнению с ценами на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минеральных Вод. Самый дорогой город для перелетов по стране назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «РБК».

Отмечается, что дешевле 10 тысяч из Новосибирска можно слетать только в Москву и в Санкт-Петербург, но уже без багажа. Тем временем наиболее дешевым с точки зрения стоимости билетов городом стала российская столица.

«Билеты во все семь крупнейших (помимо столичных) аэропортов обойдутся дешевле 10 тысяч рублей, — пояснили в АТОР. — Даже с багажом».

Ранее сообщалось, что самым бюджетным направлением для поездок весной 2025 года оказалась Казань. Тем временем самым дорогим — Сочи.