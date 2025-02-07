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12:45, 7 февраля 2025Путешествия

Назван самый дорогой город России для перелетов

В АТОР назвали авиаперелеты из Новосибирска самыми дорогими в России
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В марте 2025 года стоимость авиабилетов из Новосибирска в крупнейшие аэропорты России будет самой высокой по сравнению с ценами на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минеральных Вод. Самый дорогой город для перелетов по стране назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «РБК».

Отмечается, что дешевле 10 тысяч из Новосибирска можно слетать только в Москву и в Санкт-Петербург, но уже без багажа. Тем временем наиболее дешевым с точки зрения стоимости билетов городом стала российская столица.

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«Билеты во все семь крупнейших (помимо столичных) аэропортов обойдутся дешевле 10 тысяч рублей, — пояснили в АТОР. — Даже с багажом».

Ранее сообщалось, что самым бюджетным направлением для поездок весной 2025 года оказалась Казань. Тем временем самым дорогим — Сочи.

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