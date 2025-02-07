Раскрыты траты россиян на отдых весной

Петербург стал самым популярным направлением для поездок весной 2025 года

Самым бюджетным направлением для поездок весной 2025 года оказалась Казань, а самым дорогим — Сочи. Траты россиян на отдых раскрыли сервисы «Купибилет» и «Авито Путешествия», данные исследования есть у «Ленты.ру».

Аналитики составили топ-10 самых популярных городов для весенних путешествий. На первом месте оказался Санкт-Петербург. В среднем с учетом авиаперелета и двухдневного проживания в съемной квартире на поездку туда нужно будет потратить 35,8 тысячи рублей за двоих.

На втором месте оказался Сочи. Стоимость двухдневной поездки на курорт оказалась наиболее высокой — 61,2 тысячи за двоих при аренде квартиры на два дня.

В тройку самых востребованных весенних направлений также вошла Казань. «Двухдневная поездка в столицу Татарстана обойдется дешевле всего среди городов, попавших в рейтинг. Причина в самых низких ценах на авиабилеты (в среднем 5,9 тысячи рублей). При аренде квартиры бюджет на жилье и авиаперелет на двоих составит 33,4 тысячи рублей», — сказано в материале.

В топ также вошли Калининград и Екатеринбург (в среднем около 37 тысяч рублей за двоих), Мурманск (44 тысячи), Самара (36 тысяч), Махачкала (41 тысяча), Владикавказ (48 тысяч) и Минводы (47 тысяч за двоих на два дня).

Ранее россияне раскрыли размер трат на летний отпуск. Каждый третий готов выделить на отдых от 100 до 150 тысяч рублей.