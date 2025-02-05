Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:07, 5 февраля 2025Путешествия

Россияне раскрыли размер трат на летний отпуск

28 процентов россиян готовы отдать за летний отпуск до 150 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские туристы раскрыли планы и размер предполагаемых трат на летний отпуск. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, большинство соотечественников (57 процентов) хотят отправиться в путешествие летом. Из их числа 31 процент уже примерно представляют, где и как будут отдыхать, но пока не приступили к бронированию. 26 процентов еще не определились с деталями, а 8 процентов уже забронировали поездку. Остальные еще не думали о своих планах.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

Кроме того, 28 процентов опрошенных готовы выделить на отпуск от 100 до 150 тысяч рублей, а 23 процента — от 50 до 100 тысяч рублей. 22 процента могут потратить лишь до 50 тысяч рублей, а 19 процентов — от 150 до 300 тысяч рублей. И лишь 8 процентов респондентов готовы отдать больше 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы расхотели отдыхать в Турции. В стране не прогнозируют увеличения числа гостей из-за постоянного роста цен на отдых.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      Трамп счел Украину хорошим местом для недвижимости

      Номинацию Борисова на «Оскар» объяснили

      Российский священник устроил объезд с иконой для защиты части атакованного ВСУ региона

      Россияне впервые вошли в пятерку самых активных скупщиков золота

      В МИД Турции раскрыли ожидаемые сроки переговоров по Украине

      Глава МИД Турции оценил идеи Трампа о переселении палестинцев из Газы

      Работавшего в 90-х годах киллера одной из банд осудили на 14 лет

      Нетаньяху подарил Трампу позолоченный пейджер

      Россияне раскрыли размер трат на летний отпуск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше