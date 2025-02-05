Россияне раскрыли размер трат на летний отпуск

28 процентов россиян готовы отдать за летний отпуск до 150 тысяч рублей

Российские туристы раскрыли планы и размер предполагаемых трат на летний отпуск. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, большинство соотечественников (57 процентов) хотят отправиться в путешествие летом. Из их числа 31 процент уже примерно представляют, где и как будут отдыхать, но пока не приступили к бронированию. 26 процентов еще не определились с деталями, а 8 процентов уже забронировали поездку. Остальные еще не думали о своих планах.

Кроме того, 28 процентов опрошенных готовы выделить на отпуск от 100 до 150 тысяч рублей, а 23 процента — от 50 до 100 тысяч рублей. 22 процента могут потратить лишь до 50 тысяч рублей, а 19 процентов — от 150 до 300 тысяч рублей. И лишь 8 процентов респондентов готовы отдать больше 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы расхотели отдыхать в Турции. В стране не прогнозируют увеличения числа гостей из-за постоянного роста цен на отдых.