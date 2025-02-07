Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

«Циан»: Районами Москвы с самым дешевым жильем стали Крюково и Вороново

Самые дешевые новостройки в Москве продаются в Крюково, а «вторичка» — в Вороново. Столичные районы с наиболее доступным жильем назвали эксперты «Циан.Аналитики», передает «РИА Новости».

В Крюково «квадрат» «первички» стоит 227 тысяч рублей. За ним в топе районов с самыми низкими ценами на новостройки следует Филимонковский — 231 тысяча рублей за «квадрат» и Внуково — 241 тысяча. В первую пятерку также вошли Щербинка (242 тысячи рублей) и Десеновский (252 тысячи).

Что касается вторичного жилья, в наиболее доступном Вороново метр можно приобрести за 124 тысячи рублей. Следом идет Бекасово с «квадратом» за 154 тысячи и Краснопахорский — за 159 тысяч рублей. В топ также входят Щербинка (198 тысяч рублей) и Троицк (219 тысяч).

Ранее эксперты назвали московские районы с самой доступной арендой жилья. Такими локациями стали Косино-Ухтомский район и Некрасовка.