Названы районы с самой доступной арендой жилья в Москве

Самая дешевая съемная квартира в старой Москве сдается за 57,7 тысячи в месяц

Ценник на аренду жилья в пределах старой Москвы начинается с 57,7 тысячи рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Самая дешевая съемная квартира в старых границах столицы располагается в восточной части города в Косино-Ухтомском районе. Второй по доступности район аренды — Некрасовка на юго-востоке Москвы. Здесь снять квартиру можно в среднем за 57,8 тысячи рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Братеево на юге мегаполиса. В этом районе медианная ставка аренды составляет 58,2 тысячи рублей в месяц.

Далее в рейтинге сервиса идут Западное Бирюлево с арендой за 59 тысяч рублей в месяц, Новокосино (59,6 тысячи рублей в месяц) и Вешняки (59,9 тысячи рублей). Следом аналитики называют районы Ивановское (аренда обойдется в 60 тысяч рублей в месяц), Северный (60,8 тысячи рублей) и Бибирево (61,3 тысячи рублей).

В Новой Москве самые бюджетные объекты для съема располагаются в Десеновском районе, где ставки в среднем составляют 52,1 тысячи рублей. Также доступную аренду предлагают в Рязановском районе (53,1 тысячи рублей), Филимонковском районе и Кокошкино (по 54 тысячи рублей). В целом по столице средняя стоимость долгосрочной аренды к концу января составила 88 тысяч рублей в месяц.

По данным аналитиков, за прошедший месяц предложение съемного жилья выросло почти на 9 процентов. Вместе с тем активизировались и арендаторы — число просмотров за первый месяц года поднялось на 12,3 процента. Такое оживление на рынке после новогодних праздников традиционно, отмечают в компании: спрос просто возвращается к прежним показателям после череды праздников.

Ранее сообщалось о снижении стоимости аренды квартир в большинстве российских регионов. Лидерами падения цен стали Орел, Астрахань, Киров, Ульяновск и Саранск.