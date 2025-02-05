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20:25, 5 февраля 2025Экономика

Цены на один вид жилья в России пошли вниз

Ставки аренды на жилье в России опустились после беспрецедентного роста осенью
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ставки аренды в России пошли вниз. В каких городах съемное жилье подешевело заметнее всего, выяснил федеральный портал «Мир квартир».

Лидером падения цен стал Орел. Здесь ставки на аренду однокомнатных квартир опустились почти на 11 процентов, до 19,4 тысячи рублей в месяц. Также значительно снизились цены в Астрахани, Кирове, Ульяновске и Саранске. В Северной столице показатель опустился на 1,4 процента, до 39 тысяч рублей в месяц.

В Курске по итогам января ставки на аренду «однушек» выросли на 4,2 процента — это самый высокий показатель за прошедший месяц. Неизменна ситуация с недвижимостью в столичном регионе — в Московской области цены выросли на 4,9 процента. Такую тенденцию эксперты связывают с волной переселения из центра за МКАД на фоне роста цен. Также аренда подорожала в Якутске, Смоленске, Магнитогорске, Севастополе и Сургуте. В среднем по стране съемные «однушки» потеряли в цене 1,2 процента, достигнув планки 26,9 тысячи рублей в месяц. Аренда «двушек» подешевела примерно на 0,6 процента (33,3 тысячи рублей в месяц), а трехкомнатные квартиры теперь можно снять на 1,3 процента дешевле (41,7 тысячи рублей в месяц).

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Такой спад цен для экспертов стал вполне предсказуем. «Ставки аренды сейчас предсказуемо охлаждаются после осеннего ралли, когда они показывали беспрецедентный рост», — пояснил гендиректор портала Павел Луценко. Кроме того, к концу января на рынке недвижимости заметно пополнился ассортимент — предложение выросло на 20-25 процентов. Это явление специалист объяснил переориентацией собственников жилья с продаж на аренду. С таким выбором арендаторы становятся придирчивее, вынуждая наймодателей идти на уступки и снижать цену. По прогнозам Луценко, стоимость продолжит снижаться до конца квартала, а затем вернется к росту на фоне инфляции.

Ранее россиянам объяснили, чем, помимо доходов, выгоднее посуточная аренда. Как показывает практика, за день жильцы просто не успевают сильно испортить ремонт и технику. После каждого гостя арендодатель проводит тщательную уборку, а возникшие поломки устраняет сразу же, не затягивая, как в случае с долгосрочной арендой.

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