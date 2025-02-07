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17:00, 7 февраля 2025Экономика

Названы регионы России с подешевевшими «однушками»

«Домклик»: сильнее всего однокомнатные квартиры подешевели в Пермском крае
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За год однокомнатные квартиры на вторичном рынке сильнее всего подешевели в Пермском крае. Регионы России с заметным снижением цен на этот тип жилья назвали аналитики сервиса «Домклик» в своем обзоре, пишет РИА Новости.

C февраля 2024 года по февраль 2025-го средняя стоимость одного квадратного метра «однушек» в регионе-лидере рейтинга снизилась на 4,8 процента, до 81,7 тысячи рублей. На втором месте оказалась Свердловская область — там «квадрат» подешевел на 4,7 процента, до 103,7 тысячи рублей. Замыкает первую тройку Красноярский край со снижением цен на «однушки» на 4,2 процента, до 109,2 тысячи рублей за «квадрат».

Заметное снижение цены на этот тип жилья также зафиксировали в Челябинской (минус 2,6 процента, до 88 тысяч рублей за «квадрат»), Ленинградской (минус 2,5 процента, до 142 тысяч рублей) и Московской (минус 2,3, до 166 тысяч рублей) областях.

Ранее аналитики ЦИАН назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками. Лидером рейтинга стал Крюково — там «квадрат» «первички» стоит 227 тысяч рублей. За ним в топе районов с самыми низкими ценами на новостройки следует Филимонковский — 231 тысяча рублей за «квадрат» и Внуково — 241 тысяча. В первую пятерку также вошли Щербинка (242 тысячи рублей) и Десеновский (252 тысячи).

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