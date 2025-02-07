Откровенный наряд сестры Кейт Мосс сравнили в сети с подгузником

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс снялась в откровенном наряде и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты портала обратили внимание на видео 27-летней манекенщицы, которые она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в корсетном топе, ультракоротких шортах и колготках. При этом она позировала перед камерой с объемной прической и золотым ожерельем на шее.

Читатели издания заметили, что шорты не подходят девушке по размеру и принялись писать об этом в комментариях под материалом. «Эти шорты сидят на ней слишком плохо», «Кажется, она в подгузниках», «Кому-то пора сменить подгузник», «Отвратительно», «Ее шорты похожи на трусы моего дедушки», — высказывались они.

В декабре прошлого года Лотти Мосс показала лицо до и после удаления филлеров.