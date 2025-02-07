В Госдуме прокомментировали идею сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями

Депутат Бессараб не поддержала идею сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею депутата Госдумы Дмитрия Гусева сделать выходными днями Пасху и день Святой Троицы. Своим мнением парламентарий поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я понимаю, что мой коллега из благих побуждений готовит такую законодательную инициативу. Но я считаю, что она нежизнеспособна. Поскольку это не первая инициатива ввести дополнительные выходные дни, праздничные дни в отношении именно религиозных праздников. Но нужно помнить, что на территории Российской Федерации живет многоконфессиональный народ», — отметила Бессараб.

Депутат напомнила, что региональные власти наделены полномочиями вводить дополнительные праздники.

«Например, на территории Краснодарского края это та самая Троица. На территории Республики Адыгея, на территории Чеченской Республики — это Ураза-байрам», — добавила она.

Мы не можем дополнительно нагружать нашу экономику двумя праздничными днями. Мы должны помнить, что в эти дни работодатель при привлечении работников к труду обязан оплатить их двойную стоимость. Значит, мы, как потребители продукта, будем платить дороже. Думаю, что вряд ли такая инициатива пройдет, но понимаю, что коллега хотел как лучше Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями. Он добавил, что соответствующий законопроект готовится. Оба праздника выпадают на воскресенье, поэтому речь идет о дополнительном выходном в понедельник.

По мнению парламентария, инициатива поможет россиянам провести больше времени с семьей. Это позволит укрепить традиции.