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06:29, 7 февраля 2025Россия

Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными

Депутат Госдумы Гусев предложил сделать день Святой Троицы и Пасху выходными
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду») заявил, что Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными днями. Его слова приводит РИА Новости.

Гусев добавил, что соответствующий законопроект готовится. Оба праздника выпадают на воскресенье, поэтому речль идет о дополнительном выходном в понедельник.

«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект», — отметил он.

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