Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными

Депутат Госдумы Гусев предложил сделать день Святой Троицы и Пасху выходными

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») заявил, что Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными днями. Его слова приводит РИА Новости.

Гусев добавил, что соответствующий законопроект готовится. Оба праздника выпадают на воскресенье, поэтому речль идет о дополнительном выходном в понедельник.

«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект», — отметил он.