В комитете Госдумы по региональной политике отреагировали на переход генерала Гурулева

Глава комитета региональной политики Диденко: Переход Гурулева стал бы усилением

Если переход депутата Госдумы генерал-лейтенант Андрея Гурулева из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению формализован, то его с удовольствием примут, заявил глава возможного нового комитета парламентария Алексей Диденко. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Консультации сначала внутри фракции проходят. Я о них узнаю позже. Но он такое желание ранее изъявлял. Я не знаю, формализовано оно или нет. Если да, то с удовольствием примем в свой коллектив», — заявил Диденко.

Депутат отметил, что в комитете ГД по региональной политике и местному самоуправлению не хватает представителя Дальнего Востока.

«С учетом того, что комитет по региональной политике, конечно, должен быть представлен регионами всех федеральных округов. Его опыт работы и в качестве депутата, и в качестве военнослужащего — у нас очень большой блок вопросов, связанных с тематикой чрезвычайных положений, с мобилизационными мероприятиями в регионах. Поэтому я думаю, что это будет, безусловно, усиление. Опять же повторюсь, если оно формализовано», — заключил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

Ранее генерал-лейтенанта Андрея Гурулева предложили вывести из состава комитета по обороне нижней палаты парламента. Вместо этого его собираются включить в состав комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению.

Проект постановления был внесен комиссией Государственной Думы по регламенту и прошел правовую экспертизу. Проект рассмотрят на заседании 11 февраля.

