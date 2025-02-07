Генерала Гурулева выводят из комитета Госдумы по обороне. Он называл гнилью тех, кто не за Путина

Генерал-лейтенанта Гурулева хотят исключить из комитета ГД по обороне

Депутата Госдумы генерал-лейтенанта Андрея Гурулева предложили вывести из состава комитета по обороне нижней палаты парламента. Вместо этого его собираются включить в состав комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению.

Гурулев стал известен во многом за счет своих резких и скандальных высказываний. В частности, он призывал нанести ядерный удар по Нидерландам, ввести налог на бездетность и называл гнилью несогласных с политикой президента России Владимира Путина.

Гурулев согласился с «решением руководства» о переводе

Проект постановления был внесен комиссией Государственной Думы по регламенту и прошел правовую экспертизу. Проект рассмотрят на заседании Госдумы 11 февраля.

После вывода Гурулева из комитета по обороне там останется 13 депутатов. В комитете же по региональной политике станет 9 депутатов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сам Гурулев уже заявил, что полностью поддерживает «решение руководства». По его мнению, перевод продиктован активной работой депутата над «вопросами, касающимися жизни граждан на местах». «Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания, и надеюсь, что мой опыт в этой сфере позволит мне внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей. Мы продолжим решать самые актуальные и острые вопросы», — высказался он.

Гурулев неоднократно высказывал громкие и скандальные идеи

В числе идей генерал-лейтенанта был, в частности, призыв нанести ядерный удар по Нидерландам. Он объяснял это тем, что на нидерландском побережье сосредоточено около 50-60 процентов инфраструктуры, обеспечивающей Европу углеводородным топливом. Это является «жирной целью» для военнослужащих, которые при ударе по инфраструктуре смогут «поставить Европу на колени», заявил парламентарий.

Также он предлагал вернуть налог на бездетность, как это было во времена СССР. «Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно», — заявлял Гурулев. Предложение раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав депутатов «думать, прежде чем озвучивать инициативы» и не пугать общество.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Кроме того, он фактически назвал не поддерживающих Путина россиян гнилью. «Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80 процентов доверяет президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — высказывался Гурулев. Позднее он объяснил, что имел в виду не всю оппозицию, а только часть людей, которые предлагают завершить специальную военную операцию.

Еще утверждалось, что депутат призывал возродить в России ГУЛАГ. Однако он же уточнял, что имел в виду наказание для людей, активно «вредящих государству», например, поджигающих релейные шкафы. И также добавил, что говорил о своем личном желании, которое не было выражено в форме каких-либо предложений или инициатив.

Помощник Гурулева устроил пьяный дебош в самолете

В начале декабря помощник Гурулева Адам Ислуев из Забайкалья устроил пьяный дебош в самолете и попал на видео. Он должен был лететь из Москвы в Читу и в состоянии сильного алкогольного опьянения обматерил пассажиров и членов экипажа, кричал проклятия и даже пригрозил всем «начистить лица». Затем дебошир ударил одного из бортпроводников. Ислуева сняли с рейса и задержали.

Сам Гурулев позднее уволил помощника «От себя приношу извинения перед всеми, кому были причинены неудобства», — добавил депутат.