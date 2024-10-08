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17:35, 8 октября 2024Россия

Володин предостерег депутатов от введения одного нового налога

Спикер Госдумы Володин предостерег депутатов от введения налога на бездетность

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе от введения налога на бездетность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — сказал председатель Думы.

При этом он отметил, что нормы по запрете пропаганды чайлдфри нужно принять, так как это необходимо для защиты института семьи. Володин также добавил, что страна может развиваться, только если в ней рождаются дети.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность. В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. Фадеев усомнился в том, что движение чайлдфри оказывает влияние на общественное мнение.

ЖЗЛ
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